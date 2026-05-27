Czy wirtualny świat można skutecznie kontrolować? Konferencja na bydgoskim UKW

2026-05-27, 21:30  Tomasz Kaźmierski/KB
„Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni - między wolnością a kontrolą” - tak jest tytuł konferencji naukowej, która odbywa się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/fot. UKW Bydgoszcz

„Jednostka i państwo w cyberprzestrzeni - między wolnością a kontrolą” - tak jest tytuł konferencji naukowej, która odbywa się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. - Naukowcy dyskutują o wieku aspektach naszej obecności w sieci internetowej - mówi organizatorka prof. Izabela Kapsa, prof. UKW.

- Nasze główne pytanie jest takie: gdzie w przestrzeni wirtualnej leży granica pomiędzy wolnością jednostki do korzystania z technologii a kontrolą ze strony zarówno nas samych - użytkowników tej technologii, jak i instytucji publicznych, samorządów, instytucji państwa po to, aby to korzystanie było dla nas bezpieczne i abyśmy mogli swobodnie korzystać właśnie z różnego typu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, ale także z informacji, które każdego dnia dostarczane są nam w ten sposób - mówiła dr hab. Izabela Kapsa.

W dyskusjach biorą udział goście z polskich i zagranicznych uczelni, konferencja zakończy się w czwartek.

Tematyka konferencji obejmuje m.in.

  • wolność i prywatność w środowisku cyfrowym
  • sztuczną inteligencję
  • cyberbezpieczeństwo
  • odporność cyfrową
  • dezinformację
  • wojnę informacyjną
  • prawa człowieka
  • dostępność cyfrową
  • edukację medialną
  • e-administrację
  • cyfryzację usług publicznych

