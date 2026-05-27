Polityczny wstrząs w Inowrocławiu. Jeden radny usunięty, drugi sam rezygnuje. Znamy powody

2026-05-27, 17:37  Marcin Glapiak/KB
Odwołany radny Tomasz Marcinkowski/fot. Marcin Glapiak

Na sesji w Inowrocławiu doszło do wydarzeń bez precedensu. Wygaszono mandat byłego przewodniczącego Tomasza Marcinkowskiego, a drugi członek miejskiego gremium, Edmund Mikołajczak zapowiedział, że sam się zrzeknie funkcji.

Jeśli chodzi o Tomasza Marcinkowskiego, to powodem wygaszenia jego mandatu była opinia prawna biura prawnego ratusza, według której radny Marcinkowski miał wykorzystywać mienie komunalne jako agent ubezpieczeniowy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych w inowrocławskich szkołach podstawowych.

Radny Marcinkowski już zapowiedział, że odwoła się od decyzji radnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Nie prowadziłem i nie prowadzę działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego: ani budynków, ani obiektów, ani środków finansowych - zapewnił radny.

To nie koniec politycznych sensacji. Rezygnację z mandatu radnego zapowiedział Edmund Mikołajczak. - Popełniłem pewien błąd i przyjąłem niewielką sumę wynagrodzenia za oprowadzanie wycieczki w ramach spacerów po mieście. Wówczas na chwilę zapomniałem, że tego nie wolno mi zrobić, bo wycieczki są organizowane przez Biuro Informacji Turystycznej, które podlega miastu - wyjaśniał radny, który jest Honorowym Obywatelem Inowrocławia.

  Obrady śledził nasz reporter Marcin Glapiak.

Relacja Marcina Glapiaka

Czym jest bezpieczeństwo w XXI wieku? O tym na Politechnice Bydgoskiej rozmawiało prawie 400 osób

Gdzie są królewskie insygnia? Szukali ich uczniowie z Bydgoszczy

Fotograficzna podróż w czasie. Spotkanie miłośników fotografii tradycyjnej w Świeciu

Jacek Protasiewicz nie jest już w zarządzie Szpitala w Lipnie. W tle skandal i wulgarne wpisy [AKTUALIZACJA]

Groźny pożar w Bydgoszczy. Przy ulicy Przemysłowej palą się pojemniki z chemikaliami!

„Śmierdzący" temat na sesji bydgoskiej Rady Miasta. Znów są skargi na Remondis [zdjęcia]

Chemikalia w jeziorze Gopło? Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

