Polityczny wstrząs w Inowrocławiu. Jeden radny usunięty, drugi sam rezygnuje. Znamy powody

2026-05-27, 17:37 Marcin Glapiak/KB

Odwołany radny Tomasz Marcinkowski/fot. Marcin Glapiak

Na sesji w Inowrocławiu doszło do wydarzeń bez precedensu. Wygaszono mandat byłego przewodniczącego Tomasza Marcinkowskiego, a drugi członek miejskiego gremium, Edmund Mikołajczak zapowiedział, że sam się zrzeknie funkcji.

Jeśli chodzi o Tomasza Marcinkowskiego, to powodem wygaszenia jego mandatu była opinia prawna biura prawnego ratusza, według której radny Marcinkowski miał wykorzystywać mienie komunalne jako agent ubezpieczeniowy przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych w inowrocławskich szkołach podstawowych.



Radny Marcinkowski już zapowiedział, że odwoła się od decyzji radnych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



- Nie prowadziłem i nie prowadzę działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego: ani budynków, ani obiektów, ani środków finansowych - zapewnił radny.



To nie koniec politycznych sensacji. Rezygnację z mandatu radnego zapowiedział Edmund Mikołajczak. - Popełniłem pewien błąd i przyjąłem niewielką sumę wynagrodzenia za oprowadzanie wycieczki w ramach spacerów po mieście. Wówczas na chwilę zapomniałem, że tego nie wolno mi zrobić, bo wycieczki są organizowane przez Biuro Informacji Turystycznej, które podlega miastu - wyjaśniał radny, który jest Honorowym Obywatelem Inowrocławia.





Obrady śledził nasz reporter Marcin Glapiak. Jego relacja poniżej: