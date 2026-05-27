Czym jest bezpieczeństwo w XXI wieku? O tym na Politechnice Bydgoskiej rozmawiało prawie 400 osób

2026-05-27, 18:58 Natasza Trzebuchowska/BN

Konferencja „Ochrona, pewność, spokój - fakty o bezpieczeństwie” na Politechnice Bydgoskiej/fot. Natasza Trzebuchowska

Jak skutecznie reagować na zagrożenia, także w cyberprzestrzeni? Czym dziś jest bezpieczeństwo? O tym mówili dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych na konferencji „Ochrona, pewność, spokój - fakty o bezpieczeństwie”.

- Przenieśliśmy część swojego życia do Internetu, więc działalność szpiegów, żartownisiów lub tych, którzy chcą w sposób inteligentny nas okraść jest wzmożona - mówi Robert Majewski, prezes fundacji Bezpieczni.eu.



- Chcemy, żeby młodzi ludzie czuli się pewnie - to słowa Grażyny Dziedzic, Kujawsko-Pomorskiej Kurator Oświaty. - Kwestami poruszanymi na konferencji są te, które dotyczą uczniów na co dzień: bezpieczeństwo fizyczne, zdrowotne, drogowe, psychiczne i społeczne, a także cyberbezpieczeństwo, bo to dział, który dziś wielu niepokoi - dodaje.



Konferencja odbyła się w auli Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, w ramach cyklu „Politechnika Dialogu”.