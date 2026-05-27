Gdzie są królewskie insygnia? Szukali ich uczniowie z Bydgoszczy
Królewskich insygniów szukali uczestnicy miejskiej gry w Bydgoszczy. Została ona przygotowana z okazji 680. rocznicy nadania praw miejskich.
Jej autorkami są uczennice IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimiera Wielkiego w Bydgoszczy Marcelina Kowalska i Lena Śmigiel.
Na czym polega ta gra terenowa? - Uczestnicy dostają koperty z zadaniami i krok po kroku muszą rozwikłać kolejne zadania. Na pewno będą musieli się wykazać wiedzą z matematyki, geografii, historii i języka angielskiego oraz logicznym myśleniem. Oni szukają zaginionego berła i korony, więc celem będzie znalezienie, gdzie one są - tłumaczą dziewczyny.
W środę rywalizowały trzyosobowe drużyny z bydgoskich szkół podstawowych. W czwartek w grę zagrają uczniowie ze szkół średnich.