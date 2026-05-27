Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

2026-05-27, 11:46  Radosław Jagieła/BN
W Chlebowie pod Lipnem, na drodze wojewódzkiej 557 zderzyły się dwa samochody/Fot. KP PSP w Lipnie

W Chlebowie pod Lipnem, na drodze wojewódzkiej 557 zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba nie żyje. Do zdarzenia doszło w środę ok. godz. 9. Policja przekazała reporterowi PR PiK wstępne ustalenia w tej sprawie.

Podczas manewru wyprzedzania kierujący audi zderzył się z volkswagenem, którego kierowca również rozpoczął wyprzedzanie pojazdu ciężarowego. Pierwszy pojazd wypadł z drogi, a drugi uderzył w drzewo. Pomimo reanimacji zmarł 67-letni kierowca Volkswagena.

19-letni kierowca audi i jego 18-letni pasażer trafili do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Przypomnijmy, we wtorek po południu doszło do innego śmiertelnego wypadku. W miejscowości Grabowiec, pod Toruniem, 34-letni kierowca wjechał z w metalowe bariery. Zmarł w szpitalu.

