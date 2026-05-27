Fotograficzna podróż w czasie. Spotkanie miłośników fotografii tradycyjnej w Świeciu

2026-05-27, 16:09 Marcin Doliński/BN

Warsztaty „Analogowe Miasto”, organizowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej/fot. Marcin Doliński

W Świeciu, we wtorek i środę odbyło się spotkanie miłośników fotografii tradycyjnej. W dwudniowych warsztatach pod tytułem „Analogowe Miasto” brała udział młodzież.

Wszyscy poznawali historię i technikę dawnej fotografii. - Fotografia czarno-biała, analogowa to nie jest przeżytek - mówi fotograf Maciej Sas. - To jest zupełnie inna dziedzina fotografii, bardzo ciekawa i wymagająca od fotografa dyscypliny, żeby wybrać na koniec to jedno najlepsze ujęcie. To jest magia - przyznaje.



- Chcemy łączyć dawne techniki fotograficzne - fotografię analogową z odkrywaniem własnej okolicy, ciekawych zakątków - mówi Tomasz Pasiek z Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.



Latem zostanie otwarta wystawa fotografii uczestników warsztatów.