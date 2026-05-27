Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

2026-05-27, 12:12 Radosław Jagieła/BN

Stare Miasto w Brześciu Kujawskim/fot. Wikipedia/Velaress

Choć w powiecie włocławskim występuje jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w województwie, to powstają też nowe firmy. Przykładem jest Brzeska Strefa Gospodarcza w okolicy Włocławka. Działa tam kilkanaście przedsiębiorstw i nadal powstają kolejne.

Czy wpływają one na rozwój Brześcia Kujawskiego? Komentarze zbierał nasz reporter Radosław Jagieła. - Na pewno Brześć się bardziej rozwinął, kiedyś nie był tak popularny, jak teraz. Tam pracują znajomi - usłyszał.



Burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski informuje w rozmowie z reporterem PR PiK, że obecnie w mieście jest 3000 miejsc pracy. - Będziemy dążyć do tego, by na koniec 2029 lub 2030 roku tych miejsc było 4000-4500 - mówi.



W Brzeskiej Strefie Gospodarczej działają między innymi firmy zajmujące się logistyką, wyposażeniem samochodowym, produkcją rolet i żaluzji, konstrukcjami stalowymi oraz chemią budowlaną.