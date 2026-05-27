Dwa akty oskarżenia po śledztwie ws. nielegalnego hazardu. Automaty działały także w Kujawsko-Pomorskiem

2026-05-27, 09:35  BN
Dwa akty oskarżenia po śledztwie ws. nielegalnego hazardu. Automaty działały także w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Dwa akty oskarżenia po śledztwie ws. nielegalnego hazardu. Automaty działały także w Kujawsko-Pomorskiem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała dwa akty oskarżenia przeciwko trzem osobom podejrzanym o pomoc w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która przez kilka lat prowadziła punkty z automatami m.in. w województwie kujawsko-pomorskim.

Grupa miała działać od sierpnia 2017 roku do marca 2022 roku na terenie województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Według śledczych organizowała nielegalne gry hazardowe poza legalnymi kasynami. Postępowanie prowadzili funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Setki kontroli i zabezpieczonych automatów

W toku śledztwa funkcjonariusze przeprowadzili 179 kontroli. Zabezpieczono 675 automatów do gier znajdujących się w co najmniej 153 lokalach.

Jak ustalili śledczy, grupa korzystała z sieci spółek, które oficjalnie prowadziły inną działalność gospodarczą. Lokale były jednak przystosowane do prowadzenia nielegalnego hazardu. Wyposażano je m.in. w monitoring i zamki elektromagnetyczne, a wejście było kontrolowane przez obsługę.

Ostrzegali się przed kontrolami

Według prokuratury pracownicy mieli zdjęcia funkcjonariuszy służb celno-skarbowych i byli instruowani, by nie wpuszczać ich do środka. Ostrzeżenia o kontrolach przekazywano przez komunikatory internetowe, m.in. Telegram, WhatsApp i Viber. W przypadku zagrożenia lokale zamykano, wyłączano reklamy i wstrzymywano działalność punktów do czasu odwołania alarmu.

Trzy osoby z zarzutami

Akty oskarżenia dotyczą trojga osób. - Karolinie B. zarzucono, że 17 lipca 2019 roku w Rumi, w lokalu w którym były zainstalowane automaty do gier hazardowych, pomagała w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych - czytamy na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. - Oskarżona wykonywała czynności związane z bieżącą obsługą punktu. Do jej zadań należało wpuszczanie klientów do lokalu, obserwowanie monitoringu, resetowanie liczników automatów przy użyciu kluczy oraz wypłacanie wygranych graczom - dodaje prok. Mariusz Marciniak, rzecznik tamtejszej placówki.

- Jackowi F. zarzucono, że 30 października 2019 roku w Wejherowie, w lokalu w którym były zainstalowane automaty do gier hazardowych, pomagał w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. Do zadań oskarżonego należały czynności związane z obsługą punktu z automatami do gier, to jest wpuszczanie klientów, obserwowanie monitoringu, resetowanie liczników automatów przy użyciu kluczy, wypłacanie wygranych lub wydawanie potwierdzeń wygranych w celu ich późniejszego odbioru - czytamy.

- Mateuszowi Ł. zarzucono, że 25 października 2019 r. w Dobrym Mieście, w lokalu w którym były zainstalowane automaty do gier hazardowych, pomagał w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych. Do zadań oskarżonego należało wpuszczanie wyselekcjonowanych osób do lokalu, obserwacja monitoringu w celu kontroli dostępu, resetowanie liczników automatów przy użyciu kluczy oraz wypłacanie wygranych bądź wydawanie potwierdzeń ich odbioru w późniejszym terminie - informuje prok. Mariusz Marciniak.

Podczas kontroli zabezpieczono automaty do gier, gotówkę, dokumentację i sprzęt wykorzystywany w działalności punktów hazardowych.

Grozi im do 3 lat więzienia

Biegli potwierdzili, że zabezpieczone urządzenia oferowały gry o charakterze losowym, dlatego mogły działać wyłącznie w legalnych kasynach posiadających koncesję.

Za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnych gier hazardowych grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna lub obie te kary łącznie. Sąd może także orzec przepadek automatów i pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności.

Oskarżeni przyznali się do zarzucanych czynów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie karze.

Region

Chemikalia w jeziorze Gopło Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

Chemikalia w jeziorze Gopło? Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

2026-05-27, 12:57
Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

2026-05-27, 12:12
Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

2026-05-27, 11:46
Zakazy wstępu do lasu zaczęły obowiązywać w kilku nadleśnictwach w naszym regionie

Zakazy wstępu do lasu zaczęły obowiązywać w kilku nadleśnictwach w naszym regionie

2026-05-27, 10:31
Nie żyje kierowca osobówki, który uderzył w barierki niedaleko Torunia

Nie żyje kierowca osobówki, który uderzył w barierki niedaleko Torunia

2026-05-27, 10:24
Mirosław Wróblewski, prezes UODO: Zbyt lekkomyślnie przekazujemy swoje dane osobowe [Rozmowa Dnia]

Mirosław Wróblewski, prezes UODO: Zbyt lekkomyślnie przekazujemy swoje dane osobowe [Rozmowa Dnia]

2026-05-27, 08:52
PKP ogłosiło przetarg na remont nieczynnego zabytkowego dworca w Ciechocinku

PKP ogłosiło przetarg na remont nieczynnego zabytkowego dworca w Ciechocinku

2026-05-27, 07:55
Psia toaleta pod nosem sąsiada. Toruńska spółdzielnia postawiła tabliczkę. Kiedy płot [zdjęcia]

Psia toaleta pod nosem sąsiada. Toruńska spółdzielnia postawiła tabliczkę. Kiedy płot? [zdjęcia]

2026-05-27, 07:00
Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

2026-05-26, 21:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę