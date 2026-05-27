Zakazy wstępu do lasu zaczęły obowiązywać w kilku nadleśnictwach w naszym regionie

2026-05-27, 10:31 Maciej Wilkowski/BN

Lymantria monacha (brudnica mniszka) zamyka część lasów w naszym regionie/fot. Pixabay/ilustracyjna

Lymantria monacha (brudnica mniszka) zamyka część lasów w naszym regionie. W kilku nadleśnictwach zostaną przeprowadzone opryski w związku z zagrożeniem drzewostanów ze strony brudnicy mniszki.

Lotnicze zabiegi ratownicze zostaną przeprowadzone na terenie Nadleśnictw: Dąbrowa, Osie, Przymuszewo, Czersk i Bydgoszcz. Łączna powierzchnia lasów nimi objęta to prawie 3 tysiące 700 hektarów (dokładnie 3686,99 ha).



Zakazy wstępu do opryskiwanych lasów obowiązują od środy (27 maja) do 3 czerwca. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zastrzega, że ze względu na warunki pogodowe mogą one zostać wydłużone.



