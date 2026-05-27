Mirosław Wróblewski, prezes UODO: Zbyt lekkomyślnie przekazujemy swoje dane osobowe [Rozmowa Dnia]
Mieszkańcy regionu mogli spotkać się z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach akcji „UODO rusza w kraj”. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski mówił w środowej „Rozmowie Dnia”, że spotkania pokazały rosnącą świadomość, ale wciąż mamy wiele do zrobienia.
Nadal zbyt często udostępniamy swoje dane bez przemyślenia. - Często jest tak, że wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a nie zorientujemy się, że wyraziliśmy także zgodę całej grupie kapitałowej - informuje Mirosław Wróblewski. - To czasami jest nawet kilkaset podmiotów i potem się dziwimy, że otrzymujemy telefony z niechcianym marketingiem.
Prezes UODO mówi o sprzeciwie telefonicznym. Jeden prosty komunikat sprawi, że nie będziemy już dostawać niechcianych treści. - Sprzeciw telefoniczny wyrażony wyraźnie „proszę usunąć moje dane z państwa bazy” jest skuteczny bezwarunkowo i z tego trzeba korzystać - radzi Mirosław Wróblewski.
