Mirosław Wróblewski, prezes UODO: Zbyt lekkomyślnie przekazujemy swoje dane osobowe [Rozmowa Dnia]

2026-05-27, 08:52  Adriana Andrzejewska-Kuras/BN
Mirosław Wróblewski, prezes UODO/fot. Zdzisław Nawrat

Mirosław Wróblewski, prezes UODO/fot. Zdzisław Nawrat

Mieszkańcy regionu mogli spotkać się z pracownikami Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach akcji „UODO rusza w kraj”. Prezes urzędu Mirosław Wróblewski mówił w środowej „Rozmowie Dnia”, że spotkania pokazały rosnącą świadomość, ale wciąż mamy wiele do zrobienia.

Nadal zbyt często udostępniamy swoje dane bez przemyślenia. - Często jest tak, że wyrazimy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a nie zorientujemy się, że wyraziliśmy także zgodę całej grupie kapitałowej - informuje Mirosław Wróblewski. - To czasami jest nawet kilkaset podmiotów i potem się dziwimy, że otrzymujemy telefony z niechcianym marketingiem.

Prezes UODO mówi o sprzeciwie telefonicznym. Jeden prosty komunikat sprawi, że nie będziemy już dostawać niechcianych treści. - Sprzeciw telefoniczny wyrażony wyraźnie „proszę usunąć moje dane z państwa bazy” jest skuteczny bezwarunkowo i z tego trzeba korzystać - radzi Mirosław Wróblewski.

Rozszerza się zakres danych osobowych, które powinniśmy chronić w związku z rozwojem AI. Już nie tylko PESEL czy adres zamieszkania, ale też wizerunek i głos to aspekty, które powinniśmy chronić. - Zjawiska w postaci deep fake'ów, zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, które mogą nie tylko spowodować straty finansowe, ale mogą to być także strategie reputacyjne, czyli można podłożyć głos i wypowiedzieć jakieś tekst, manifest polityczny. Potem jednak taka osoba musi wytłumaczyć się reszcie świata, że to nie była ona, tylko świetnie zmanipulowany algorytm - mówi prezes UODO.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK Rozmowa Dnia - Mirosław Wróblewski, prezes UODO

Region

Chemikalia w jeziorze Gopło Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

Chemikalia w jeziorze Gopło? Służby ćwiczyły w Połajewie [zdjęcia i wideo]

2026-05-27, 12:57
Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

Brzeska Strefa Gospodarcza i nowe miejsca pracy w powiecie włocławskim [Temat Tygodnia]

2026-05-27, 12:12
Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

Kolejny śmiertelny wypadek w regionie. Niedaleko Lipna zderzyły się dwa auta [ustalenia PR PiK, zdjęcia]

2026-05-27, 11:46
Zakazy wstępu do lasu zaczęły obowiązywać w kilku nadleśnictwach w naszym regionie

Zakazy wstępu do lasu zaczęły obowiązywać w kilku nadleśnictwach w naszym regionie

2026-05-27, 10:31
Nie żyje kierowca osobówki, który uderzył w barierki niedaleko Torunia

Nie żyje kierowca osobówki, który uderzył w barierki niedaleko Torunia

2026-05-27, 10:24
Dwa akty oskarżenia po śledztwie ws. nielegalnego hazardu. Automaty działały także w Kujawsko-Pomorskiem

Dwa akty oskarżenia po śledztwie ws. nielegalnego hazardu. Automaty działały także w Kujawsko-Pomorskiem

2026-05-27, 09:35
PKP ogłosiło przetarg na remont nieczynnego zabytkowego dworca w Ciechocinku

PKP ogłosiło przetarg na remont nieczynnego zabytkowego dworca w Ciechocinku

2026-05-27, 07:55
Psia toaleta pod nosem sąsiada. Toruńska spółdzielnia postawiła tabliczkę. Kiedy płot [zdjęcia]

Psia toaleta pod nosem sąsiada. Toruńska spółdzielnia postawiła tabliczkę. Kiedy płot? [zdjęcia]

2026-05-27, 07:00
Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

2026-05-26, 21:30

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę