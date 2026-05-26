Zderzenie samochodu z tramwajem w Toruniu. Jedną osobę przebadali ratownicy [aktualizacja]
Jak przekazały służby ratunkowe, do zdarzenia doszło ok. godz. 19:32 przy ul. Strobanda. Na miejscu działają ratownicy i trzy zastępy strażackie. Są zmiany w komunikacji.
Aktualizacja: tramwaje linii nr 3 i 6 wracają na stałe trasy, ale minie jeszcze kilkanaście minut, zanim ruch wróci do normy - to informacja z MZK z godz. 20:20.
Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.
- Jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych. Na miejscu są utrudnienia komunikacyjne. Trzeba było wprowadzić zmiany w kursowaniu tramwajów.
- Tramwaje linii nr 3 z Motoareny i 6 z Olimpijskiej kursują do Al. Solidarności. Od Al. Solidarności do Ronda Strobanda zadysponowano zastępczą komunikację autobusową.
- Według wstępnych ustaleń, winę za tę kolizje ponosi kierując samochodem.