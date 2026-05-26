Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

2026-05-26, 21:30 Marek Ledwosiński/KB

Skarbiec Fajansu przedstawia ponad 150-letnią tradycję Włocławka, ceramiki i ludzi/fot: Agnieszka Marszał

Stolica Kujaw przystąpiła do tego grona dzięki fajansowi produkowanemu we Włocławku od 150 lat. Tak zadecydowali radni, którzy rozpatrywali we wtorek projekt uchwały w sprawie akcesji do klubu europejskich miast produkujących artystyczną ceramikę.

O korzyściach, jakie płyną z tej współpracy, mówił na sesji prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki:



– Włocławski fajans wraca do Europy. Europejski Szlak Ceramiki to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jego siedzibą główną jest miasto Faenza, od nazwy którego zresztą pochodzi nazwa fajans. Główne zalety naszego uczestnictwa to informacja dla turystów europejskich, a druga zaleta to możliwość aplikowania o bezzwrotne dofinansowania międzynarodowe, jeżeli jest się zrzeszonym w tej sieci.



A w tej sieci jest kilkadziesiąt miast Europy Zachodniej, słynących z produkcji artystycznej ceramiki. Oprócz Włocławka w elitarnym klubie jest jedynie Bolesławiec.