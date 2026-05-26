Włocławek dołączył do Europejskiego Szlaku Ceramiki. Reprezentuje Polskę z Bolesławcem

2026-05-26, 21:30  Marek Ledwosiński/KB
Skarbiec Fajansu przedstawia ponad 150-letnią tradycję Włocławka, ceramiki i ludzi/fot: Agnieszka Marszał

Skarbiec Fajansu przedstawia ponad 150-letnią tradycję Włocławka, ceramiki i ludzi/fot: Agnieszka Marszał

Stolica Kujaw przystąpiła do tego grona dzięki fajansowi produkowanemu we Włocławku od 150 lat. Tak zadecydowali radni, którzy rozpatrywali we wtorek projekt uchwały w sprawie akcesji do klubu europejskich miast produkujących artystyczną ceramikę.

O korzyściach, jakie płyną z tej współpracy, mówił na sesji prezydent Włocławka, Krzysztof Kukucki:

– Włocławski fajans wraca do Europy. Europejski Szlak Ceramiki to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jego siedzibą główną jest miasto Faenza, od nazwy którego zresztą pochodzi nazwa fajans. Główne zalety naszego uczestnictwa to informacja dla turystów europejskich, a druga zaleta to możliwość aplikowania o bezzwrotne dofinansowania międzynarodowe, jeżeli jest się zrzeszonym w tej sieci.

A w tej sieci jest kilkadziesiąt miast Europy Zachodniej, słynących z produkcji artystycznej ceramiki. Oprócz Włocławka w elitarnym klubie jest jedynie Bolesławiec.

Mówi Krzysztof Kukucki

Relacja z sesji Rady Miasta Włocławka: Marek Ledwosiński

Włocławek

Region

Papierosy i tytoń schowali w ciężarówkach. Szajka działała w powiecie włocławskim [zdjęcia]

Papierosy i tytoń schowali w ciężarówkach. Szajka działała w powiecie włocławskim [zdjęcia]

2026-05-26, 21:00
Zderzenie samochodu z tramwajem w Toruniu. Jedną osobę przebadali ratownicy [aktualizacja]

Zderzenie samochodu z tramwajem w Toruniu. Jedną osobę przebadali ratownicy [aktualizacja]

2026-05-26, 20:04
Po Gople będzie pływała fontanna. Nowa atrakcja dzieli mieszkańców Kruszwicy

Po Gople będzie pływała fontanna. Nowa atrakcja dzieli mieszkańców Kruszwicy

2026-05-26, 18:30
Wchodzenie w dorosłość po szkole branżowej pozwala dzieciom na szybsze usamodzielnienie się

„Wchodzenie w dorosłość po szkole branżowej pozwala dzieciom na szybsze usamodzielnienie się”

2026-05-26, 17:47
Wiekowy dąb z ulicy Moniuszki przeżyje Drogowcy pokazali inne warianty ścieżki rowerowej [mapki]

Wiekowy dąb z ulicy Moniuszki „przeżyje"? Drogowcy pokazali inne warianty ścieżki rowerowej [mapki]

2026-05-26, 16:53
W Bydgoszczy rowerami miejskimi będziemy mogli jeździć dopiero od połowy wakacji

W Bydgoszczy rowerami miejskimi będziemy mogli jeździć dopiero od połowy wakacji

2026-05-26, 16:12
Prokuratura już zna wyniki sekcji zwłok 17-latka zmarłego we Włocławku

Prokuratura już zna wyniki sekcji zwłok 17-latka zmarłego we Włocławku

2026-05-26, 15:39
Nie żyje prof. Szymon Kubiak, wybitny lekarz, Honorowy Obywatel Ciechocinka

Nie żyje prof. Szymon Kubiak, wybitny lekarz, Honorowy Obywatel Ciechocinka

2026-05-26, 15:26
Piękny Dzień Mamy Ich życie kręci się wokół walki o zdrowie dzieci, dziś to one były w centrum [zdjęcia]

Piękny Dzień Mamy! Ich życie kręci się wokół walki o zdrowie dzieci, dziś to one były w centrum [zdjęcia]

2026-05-26, 14:39

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę