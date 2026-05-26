Wiekowy dąb z ulicy Moniuszki „przeżyje"? Drogowcy pokazali inne warianty ścieżki rowerowej [mapki]

2026-05-26, 16:53  Redakcja/KB
Dąb przy ul. Moniuszki/fot. www.modrzew.org.pl

Informacja o planie wycinki starego drzewa wywołała w Bydgoszczy wielkie poruszenie i lawinę negatywnych komentarzy. Roślina stanęła na drodze projektowanej ścieżki rowerowej. Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy zlecił ZDMiKP przedstawienie alternatywnych tras dla rowerzystów.

WARIANT 1 proponuje realizację infrastruktury rowerowej kosztem likwidacji pasa ruchu do skrętu w lewo na wlocie ul. S. Moniuszki:

Zalety rozwiązania:
  • drzewo zostaje zachowane
  • zostaje zachowana ciągłość infrastruktury rowerowej, również relacji na skrzyżowaniu, brak wydłużenia przebiegu
  • poprawa widoczności pojazd – pieszy (obszar drzewa), piesi będą oczekiwali na nowej powierzchni poza osią drzewa
Wady rozwiązania:
  • zmniejszenie liczby pasów ruchu dla komunikacji samochodowej - ograniczenie przepustowości wlotu
  • mniej pojazdów obsłużonych w każdym z cykli sygnalizacji świetlnej lub skrzyżowania w przypadku zabrania czasu zielonego kosztem innych wlotów.

WARIANT 2 – likwidacja infrastruktury rowerowej na wlocie ul. S. Moniuszki, zmiana przebiegu ruchu rowerowego na kierunku wschód - zachód z wykorzystaniem ulicy Sportowej lub ulicy F. Chopina.

Zalety rozwiązania:
  • zostaje zachowane drzewo,
  • brak zmian dla ruchu samochodowego
Wady rozwiązania:
  • brak ciągłości infrastruktury rowerowej ze wschodu na zachód – główna relacja komunikacyjna, dla której powstaje inwestycja, tym samym brak relacji skrętnych z ul. S. Moniuszki w innych kierunkach,
  • wydłużenie przejazdu dla rowerzystów na kierunku wschód – zachód o 300 m, objazd ulicami alternatywnymi F. Chopina lub Sportową,
  • Brak widoczności na linii pieszy – pojazd (drzewo nadal przysłania widoczność pieszego).

    • Projekty zostaną zaprezentowane na sesji bydgoskiej Rady Miast w środę 27 maja.
źr. ZDMiKP Bydgoszcz

Dąb u zbiegu ul. Moniuszki i Ogińskiego może mieć ok. 120 lat. Na wysokości 5 cm szerokość pnia wynosi 450 cm, na wysokości 130 cm - 290 cm. Prawdopodobnie został posadzony w czasach, gdy w 1925 roku Hermann Stubben projektował koncepcję urbanistyczną dla dzielnicy Szretery (później Skrzetusko). Zrealizowano ją tylko w części. Miała to być kolejna dzielnica - ogród. (źr. modrzew.ogr.pl)

Po Gople będzie pływała fontanna. Nowa atrakcja dzieli mieszkańców Kruszwicy

2026-05-26, 18:30
„Wchodzenie w dorosłość po szkole branżowej pozwala dzieciom na szybsze usamodzielnienie się"

2026-05-26, 17:47
W Bydgoszczy rowerami miejskimi będziemy mogli jeździć dopiero od połowy wakacji

2026-05-26, 16:12
Prokuratura już zna wyniki sekcji zwłok 17-latka zmarłego we Włocławku

2026-05-26, 15:39
Nie żyje prof. Szymon Kubiak, wybitny lekarz, Honorowy Obywatel Ciechocinka

2026-05-26, 15:26
Piękny Dzień Mamy! Ich życie kręci się wokół walki o zdrowie dzieci, dziś to one były w centrum [zdjęcia]

2026-05-26, 14:39
Grudziądz bierze duży kredyt. Spłata będzie odsunięta w czasie, potrwa do 2046 roku

2026-05-26, 13:49
Policjant, jadąc radiowozem, spowodował groźną kolizję w centrum Włocławka. Posypały się kary

2026-05-26, 13:05
Radiowóz zderzył się z osobówką w Solcu Kujawskim [zdjęcia]

2026-05-26, 12:39

