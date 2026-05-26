Prokuratura już zna wyniki sekcji zwłok 17-latka zmarłego we Włocławku

2026-05-26, 15:39 Radosław Jagieła/KB

Są wyniki sekcji zwłok 17-latka z Włocławka / Fot. policja

Wracamy do sprawy tragicznej śmierci 17-latka na prywatnej posesji we Włocławku. Ze wstępnych ustaleń policji wynikało, że nastolatek został porażony prądem. Jak dowiedział się reporter Polskiego Radia PiK, przeprowadzona 26 maja sekcja zwłok to potwierdziła.

Prokuratura Rejonowa we Włocławku prowadzi postępowanie z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci. Pierwsze ustalenia wskazują na to, że nastolatek dostał się do zbiornika, który służył do podgrzewania wody.



Śledczy ustalili, że prąd nie był wyłączony. Prawdopodobnie doszło do oderwania elementu grzewczego, co przyczyniło się do porażenia. Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie wyklucza udziału innych osób w tym zdarzeniu.