Papierosy i tytoń schowali w ciężarówkach. Szajka działała w powiecie włocławskim [zdjęcia]

Funkcjonariusze z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zatrzymali członków grupy przestępczej zajmującej się transportem i sprzedażą nielegalnych wyrobów tytoniowych. Zabezpieczono ponad 8,6 mln szt. papierosów i 300 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

Grupa działała na terenie powiatu włocławskiego. Nielegalne towary przechowywano w pojazdach ciężarowych i naczepach. Następnie papierosy przeładowywano do mniejszych pojazdów i dystrybuowano do odbiorców hurtowych na terenie całego kraju.



Zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz paserstwa akcyzowego i zastosowano wobec nich środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu. Grozi im kara pozbawienia wolności do 8 lat.



