Po Gople będzie pływała fontanna. Nowa atrakcja dzieli mieszkańców Kruszwicy

2026-05-26, 18:30 Marcin Glapiak/DW

Jezioro Gopło. /fot. gminakruszwica.pl / archiwum

Pływająca fontanna ma kosztować ok. 300 tysięcy złotych.

Głosy mieszkańców Grodu Popiela w tej sprawie są podzielone.





- Moja opinia jest negatywna, te pieniądze pan burmistrz mógłby na coś innego przeznaczyć. Dla dzieci i dla niektórych dorosłych może to i fajna rzecz, jeśli koszt nie będzie za duży, a widowisko atrakcyjne.



- W końcu to jakaś atrakcja, a krytycy zawsze się znajdą. Jakakolwiek innowacja, jakakolwiek nowość - zawsze znajdą się krytyczne głosy.



Nowy obiekt pojawi się w pobliżu statku Rusałka, niedaleko mysiej Wieży.

Nad brzegiem dla zwiedzających zamontowane zostaną dodatkowe ławki.

Pojawią się też lodziarnie.