Piękny Dzień Mamy! Ich życie kręci się wokół walki o zdrowie dzieci, dziś to one były w centrum [zdjęcia]

Tatiana Adonis/DW

Akcja Fundacji Piękny Dzień Mamy jest organizowana od ośmiu lat/Fot. Tatiana Adonis

Szpitalne sale zmieniły się w salon piękności, w którym panie mogły skorzystać z usług fryzjera, kosmetyczki, masażysty, a nawet tarocisty. Wszystko z okazji Dnia Matki.

To inicjatywa Fundacji Piękny Dzień Mamy. Dzięki niej kobiety, które na co dzień walczą o zdrowie swoich dzieci, mogły - choć przez kilka godzin - cieszyć się czasem dla siebie. Akcję zorganizowano w dwóch bydgoskich placówkach: Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza i Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.



- To moment, abyście poczuły się kobietami, poczuły się piękne, poczuły to, że my o was pamiętamy, o waszym heroizmie. Jest go więcej, niż wam się wydaje. Szczęśliwa mama to zdrowiejące dziecko. Odkładamy na bok troski, żale, smutki, myślimy o najprzyjemniejszych rzeczach - mówiły organizatorki wydarzenia.



- Nigdy jeszcze nie byliśmy w Dniu Matki w szpitalu... Cieszę się, że możemy mieć taką chwilę zapomnienia - mówiła jedna z mam.



- Możemy na moment zapomnieć o tym, co się dzieje z naszymi dziećmi, każda z nas chce być też tą beztroską mamą. Dzięki tej akcji nasze myśli gdzie indziej uciekną - dodała inna.



Akcja Fundacji Piękny Dzień Mamy jest organizowana od ośmiu lat.



