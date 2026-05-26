Policjant, jadąc radiowozem, spowodował groźną kolizję w centrum Włocławka. Posypały się kary

2026-05-26, 13:05  Marek Ledwosiński/DW
Radiowóz wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie ulicy Okrzei z Wronią. Tam zderzył się z osobowym Audi/ Fot. Ilustracyjne, Pixabay

Funkcjonariusze jechali do wypadku drogowego. Mieli włączone sygnały ostrzegawcze - zarówno świetlne, jak i dźwiękowe.

Radiowóz wjechał na czerwonym świetle na skrzyżowanie ulicy Okrzei z Wronią. Tam zderzył się z osobowym Audi, jego kierowca miał zielone światło. Funkcjonariusz, który prowadził, dostał 15 punktów karnych i mandat w wysokości półtora tysiąca złotych. Na szczęście, nikomu nic się nie stało.

Policjanci jechali do wypadku na ulicy Kapitulnej. Tam kilka samochodów zatrzymało się przed zebrą, by przepuścić pieszego. Kierowca kolejnego auta nie wyhamował i uderzył w tył stojącego samochodu. Uszkodzone zostały trzy pojazdy. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi, sprawca prowadził mimo cofniętych uprawnień. Stanie za to przed sądem.

