Karambol na drodze krajowej nr 25. Zderzyły się cztery osobówki i ciężarówka [aktualizacja]

2026-05-26, 08:17

Korki tworzą się po karambolu pięciu pojazdów na DK 25/ Fot. Magdalena Gill

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w okolicach węzła Stryszek na DK 25. Pracują tam strażacy z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

Doszło do kolizji pięciu pojazdów: aut osobowych i ciężarówki. Nikt nie został poszkodowany. Pracują tam strażacy z Bydgoszczy i druhowie z Brzozy oraz Nowej Wsi Wielkiej.



GDDKiA informuje, że zablokowany jest jeden pas ruchu, a utrudnienia mają potrwać do ok. godz. 11.