Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z osobówką w Bydgoszczy na ul. Toruńskiej

2026-05-25, 21:35 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

29-letni motocyklista jest poszkodowany - to efekt zderzenia jednośladu z osobowym fiatem na ul. Toruńskiej w Bydgoszczy. Trafił do szpitala - dowiedziało się PR PiK.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 20. Kobiecie kierującej autem nic się nie stało, nie wymaga hospitalizacji. Wszyscy uczestnicy tego zajścia byli trzeźwi.



Policja ustala okoliczności zderzenia.