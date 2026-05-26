W Bydgoszczy urządzanie mieszkania może pójść jak z nut. Meble z Filharmonii Pomorskiej są na sprzedaż

2026-05-26, 11:02  Dorota Witt/BN
Takie fotele można kupić, bowiem Filharmonia Pomorska wystawiła je na sprzedaż/fot. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy/Facebook

Teraz we własnym domu będzie można poczuć się jak na koncertowej sali, znanej ze świetnej akustyki. Trzy żyrandole, trochę krzeseł i sporo foteli z Filharmonii Pomorskiej wystawiono na sprzedaż.

Proponowana cena za jeden mebel nie może być niższa niż 100 złotych. Formularz ofertowy trzeba złożyć do 8 czerwca. Można go wypełnić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Filharmonii Pomorskiej. Tutaj link do krzeseł, a tutaj link do foteli.

Zainteresowanie jest ogromne, już wpłynęło więcej ofert niż jest krzeseł, ale na zdobycie foteli wciąż można mieć nadzieję. Filharmonia będzie pracować do 30 czerwca, potem za swoje instrumenty chwycą budowlańcy i nastanie długo oczekiwany remont.


Relacja Doroty Witt

Takie krzesła można kupić, bowiem Filharmonia Pomorska wystawiła je na sprzedaż/fot. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy/Facebook

