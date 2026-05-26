Wysokie bezrobocie w okolicach Włocławka. Co na to wpływa? [Temat Tygodnia]

2026-05-26, 07:13  Radosław Jagieła/BN
Wysokie bezrobocie w okolicach Włocławka/fot. Magnific/ilustracyjna

Z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia w regionie miał powiat włocławski - to dokładnie 14,7 proc.

Nieznacznie niższe bezrobocie odnotowano w sąsiednim powiecie radziejowskim - 14,6 procent, a najwyższy odsetek występował w powiecie lipnowskim - 15,2 procent.

Co wpływa na takie statystyki? - Z jednej strony jest wykluczenie komunikacyjne - niektóre osoby nie mają możliwości dojazdu do pracy, szczególnie w systemach zmianowych - ale jeszcze większym problemem jest niedopasowanie struktury podaży i popytu na rynku pracy - tłumaczy Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. - To znaczy czego innego oczekują pracodawcy, a inne kwalifikacje mają osoby szukające pracy. Poza tym wiele osób szukających pracy nie jest otwartych na przeszkalanie się, a dzisiaj dużo cenniejsze niż to, co potrafimy robić jest to, czy jesteśmy otwarci na to, żeby się uczyć nowych rzeczy. Tego często wymagają pracodawcy - dodaje.

W powiecie włocławskim pracodawcy poszukują między innymi osób do prac: magazynowych, produkcyjnych, murarskich i elektrycznych. Można również znaleźć oferty na stanowiska: pracownika działu sprzedaży z językiem obcym, szlifierza-spawacza, mechanika pojazdów samochodowych i operatora maszyny laserowej.

Mówi Anna Jackowska, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

