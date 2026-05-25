Sprawdziła swój stan trzeźwości na komisariacie, wyszły ponad dwa promile. Za chwilę odjechała autem, została zatrzymana

30-letnia mieszkanka powiatu świeckiego zgłosiła się do komisariatu w Nowem, by sprawdzić stan trzeźwości. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Chwilę później kobieta odjechała spod komendy samochodem. Policjanci natychmiast podjęli interwencję.

Mundurowi zatrzymali pojazd marki Mercedes do kontroli drogowej. Ich przypuszczenia potwierdziły się. Za kierownicą siedziała ta sama 30-latka, która chwilę wcześniej zgłosiła się na komisariat, by sprawdzić swoją trzeźwość. W trakcie zatrzymania jej podczas popełniania przestępstwa kolejne badanie wykazało ponownie ponad dwa promile alkoholu w organizmie.



Kobieta tłumaczyła policjantom, że nie piła alkoholu, a wcześniej miała jedynie zażyć syrop leczniczy. Twierdziła również, że alkomat jest niesprawny. Policjanci nie mieli jednak wątpliwości co do stanu kierującej.