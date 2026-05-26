Macierzyństwo bez retuszu, makijażu i poprawności. O tym rozmawiały mamy dzieci ze szczególnymi potrzebami

2026-05-26, 08:11  Sława Skibińska-Dmitruk/BN
W WSB Merito w Bydgoszczy spotkały się mamy dzieci ze szczególnymi potrzebami. Panie podzieliły się doświadczeniem, wysłuchały prelekcji i, przede wszystkim, dobrze się bawiły.

O stresie mam dzieci z niepełnosprawnością mówiła podpułkownik Małgorzata Orłowska z Akademii Sztuki Wojennej. Porównywała go ze stresem pola walki. - Stres pola walki, stres związany ze służbą mija prędzej czy później. A czy tak jest ze stresem mamy dziecka ze szczególnymi potrzebami? Tego nie wiemy, na to muszą sobie odpowiedzieć te mamy - mówi.

Uczestniczki mówią wprost. - Nie jesteśmy robotami, musimy odpoczywać i siebie zauważać - usłyszała nasza reporterka. - Dla tych dzieci jesteśmy wszystkim, jeżeli my nie będziemy zadbane psychicznie i fizycznie, to może być różnie - dodała kolejna.

Impreza to prezent od uczelni i Fundacji Piękny Dzień Mamy. Kobiety pojawiły się na niej wraz ze swoimi dziećmi.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
