Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Obrady sejmiku województwa w Toruniu

2026-05-25, 17:14 Monika Kaczyńska/BN

Sesja sejmiku województwa/fot. Szymon Zdziebło

Wojewódzcy radni zdecydowali na poniedziałkowych obradach sejmiku województwa o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium zarządowi regionu za wykonanie zeszłorocznego budżetu. Przeciw był klub radnych PiS.

Powód? Jak mówi przewodniczący klubu Marek Gralik to m.in. zbyt mała ilość zrealizowanych inwestycji. - Wykonano 91 proc. zadań inwestycyjnych, a to oznacza, że 53 miliony złotych nie zostały zrealizowane - argumentuje. - Są również zadania inwestycyjne jednoroczne lub wieloletnie, które w ogóle nie zostały wykonane, to znaczy nie wydano ani złotówki. Takim bardzo widocznym przykładem jest zaniechanie budowy obwodnicy Tucholi w tym roku - dodaje Marek Gralik.



- To naturalne prawo opozycji, by nie głosować za wotum - odpowiada marszałek Piotr Całbecki. Podkreśla, że budżet został wykonany bardzo dobrze. - Wydatkowaliśmy 35 proc. wszystkich wydatków na inwestycje czy na wydatki majątkowe - tłumaczy. - Owszem, zamieniliśmy te drogi, nad którymi prace szły wolniej, na inne, ale, tak jak już mówiłem, nie realizujemy inwestycji drogowych w planie rocznym, tylko w planie wieloletnim, do 2030 roku. Przesuwamy więc te zadania, których nie dało się zrealizować, uzyskać odpowiednich decyzji na lata następne. Jednak żadna inwestycja, żadne euro, żadna złotówka nie zostały uronione, jeśli chodzi o inwestycje drogowe - dodaje marszałek województwa.



- Dochody były praktycznie na poziomie 100 proc., a jeżeli chodzi o wydatki to było nieco gorzej, bo niespełna 94 proc., ale to i tak bardzo wysoko - mówi Paweł Zgórzyński, przewodniczący klubu radnych Trzecia Droga PSL-Polska 2050. - Utrzymaliśmy wysokie tempo inwestycji w województwie, dokładnie co trzecia złotówka w zeszłym roku była wydana na inwestycje w naszym regionie. I co najważniejsze, zmniejszyliśmy dług o kwotę 32 milionów złotych - dodaje Michał Czepek z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.



W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki podsumował aktywność samorządowej administracji województwa w minionym roku, mówiąc o realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza oraz programów dedykowanych wsi i rolnictwu, o kluczowych inwestycjach, projektach w dziedzinie polityki społecznej i wsparcia dla gospodarki oraz o aktywności na forum instytucji Unii Europejskiej. W konkluzji stwierdził, że 2025 był dla regionu „najlepszy w historii województwa”.



W głosowaniu wotum zaufania poparły kluby KO i Trzecia Droga PSL-Polska 2050, klub PiS był przeciw. Z kolei podstawą do udzielenia absolutorium było przyjęcie przez sejmik sprawozdania finansowego województwa i sprawozdania z wykonania budżetu województwa za ubiegły rok.