Zginął, ratując drugiego człowieka. Sierżant Piotr Dulkiewicz patronem ronda w Toruniu

2026-05-25, 16:12  Michał Zaręba/BN
Nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza/fot. Facebook/KWP w Bydgoszczy

Nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza/fot. Facebook/KWP w Bydgoszczy

„Rondo sierżanta Piotra Dulkiewicza” – tak od poniedziałku (25 maja) oficjalnie nazywa się skrzyżowanie ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu. To upamiętnienie policjanta, którego postawa została uznana za akt najwyższego poświęcenia i odwagi.

14 maja 2001 roku sierż. Piotr Dulkiewicz zginął podczas próby ratowania tonącego człowieka w Wiśle.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele policji, urzędu miasta i rady miasta, a także bliscy oraz dawni koledzy sierżanta Piotra Dulkiewicza, wśród nich emerytowany policjant Waldemar Falkowski. - Dla nas to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ czekaliśmy na nie ponad 20 lat - mówi. - Pamiętam ten moment, kiedy on zginął. Jak na krótki staż służby był bardzo ambitny, myślę, że byłby to wspaniały policjant - wspomina Waldemar Falkowski.

- To coś znacznie więcej niż symboliczny gest. To jak pamięć, która ma prawdziwą siłę, bo daje nam poczucie, że jego życie, służba i poświęcenie nie zostały zapomniane - mówi Aleksandra Dulkiewicz-Bednarczyk, siostra zmarłego.

O nadaniu nazwy 29 stycznia jednogłośnie zdecydowała Rada Miasta Torunia. Rondo znajduje się w pobliżu Komendy Miejskiej Policji. Podczas dzisiejszej uroczystości odsłonięto również tablicę upamiętniającą sierżanta Piotra Dulkiewicza.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza/fot. Facebook/KWP w Bydgoszczy Nadanie rondu na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu imienia sierżanta Piotra Dulkiewicza/fot. Facebook/KWP w Bydgoszczy

Region

Rośnie liczba zgłaszanych naruszeń danych osobowych. Rocznie ponad 20 tysięcy zgłoszeń

Rośnie liczba zgłaszanych naruszeń danych osobowych. Rocznie ponad 20 tysięcy zgłoszeń

2026-05-25, 18:44
Komunikacyjne lata świetlne. Kolejowa rewolucja na trasie Maksymilianowo-Wierzchucin

Komunikacyjne lata świetlne. Kolejowa rewolucja na trasie Maksymilianowo-Wierzchucin

2026-05-25, 17:39
Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Obrady sejmiku województwa w Toruniu

Jest wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa. Obrady sejmiku województwa w Toruniu

2026-05-25, 17:14
Kłócił się przy kasie o resztę, po czym ukradł pieniądze z kasetki. Policja go złapała [wideo]

Kłócił się przy kasie o resztę, po czym ukradł pieniądze z kasetki. Policja go złapała [wideo]

2026-05-25, 15:15
Z historią zmierzyli się w biegu, ale nie na wyścigi Gra terenowa w Świeciu [zdjęcia]

Z historią zmierzyli się w biegu, ale nie na wyścigi! Gra terenowa w Świeciu [zdjęcia]

2026-05-25, 14:22
Pszczoły wyroiły się w centrum Chełmna. Strażacy wezwali pomoc i przejęli rój [zdjęcia]

Pszczoły wyroiły się w centrum Chełmna. Strażacy wezwali pomoc i przejęli rój [zdjęcia]

2026-05-25, 13:40
Naoglądali się kryminałów, a teraz sprawdzili, ile w nich prawdy. Uczniowie przyszli do sądu [zdjęcia]

Naoglądali się kryminałów, a teraz sprawdzili, ile w nich prawdy. Uczniowie przyszli do sądu [zdjęcia]

2026-05-25, 13:03
Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK Ogłosił to wicemarszałek

Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK! Ogłosił to wicemarszałek

2026-05-25, 10:38
Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

2026-05-25, 09:20

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę