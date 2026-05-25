Komunikacyjne lata świetlne. Kolejowa rewolucja na trasie Maksymilianowo-Wierzchucin

2026-05-25, 17:39 Marcin Doliński/KB

Ma być szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. W Serocku w gminie Pruszcz podpisano umowę na generalny remont linii kolejowej numer 201 na odcinku Maksymilinowo - Wierzchucin.

- Będzie to przebudowa dzisiejszej jednotorowej linii kolejowej, takiego odpowiednika drogi gminnej, niezelektrykowanej, do standardu autostrady, do magistrali kolejowej, która będzie jedną z najważniejszych kolejowych arterii transportowych w kraju. Powstanie trasa dwutorowa, zelektryfikowana, dostosowana do prędkości 160 km/h dla najszybszych pociągów, ale będzie też służyła – i to jest jedno z jej głównych zadań – do wywozu towarów z portów Trójmiasta. Ten odcinek kosztuje mniej więcej miliard złotych brutto - mówił Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.





Prace wykona firma Strabag.

W ciągu kilku lat zostanie przebudowany cały, 150-kilometrowy odcinek z Bydgoszczy do Gdyni. Koszt: 10 miliardów złotych.