Na piętrze planują drogi, pod ziemią można się ukryć. Tak wygląda baza w Choceniu [zdjęcia]

2026-05-25, 19:32 Marek Ledwosiński/KB

Na zewnątrz - nowoczesny biurowiec, a pod ziemią - profesjonalne schronienie, np. przed bombardowaniem, dla ponad trzystu osób/fot. Marek Ledwosiński

W podwłocławskim Choceniu odbyło się uroczyste otwarcie nowej bazy Powiatowego Zarządu Dróg. Budynek można wykorzystać na wiele sposobów. Na zewnątrz - nowoczesny biurowiec, a pod ziemią - profesjonalne schronienie, np. przed bombardowaniem, dla ponad trzystu osób.

- W części piwnicznej zostało utworzone miejsce doraźnego schronienia, które będzie służyło mieszkańcom okolicy - mówi Krzysztof Górecki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu.



- Praktycznie cały obiekt jest obiektem obronnym. Ściany mają wytrzymałość 10 kiloniutonów na metr kwadratowy, jeżeli chodzi o zgruzowanie. Kilkaset osób może się tutaj doraźnie schronić. Obiekt, w którym do tej pory mieściły się pomieszczenia administracyjne, to budowla z lat 50. Jej wyremontowanie było mniej ekonomiczne niż wybudowanie nowej siedziby. Powiat się rozwija i powinniśmy jako jednostka również za tym nadążać - podkreśla Krzysztof Górecki.



Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.