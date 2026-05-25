Z historią zmierzyli się w biegu, ale nie na wyścigi! Gra terenowa w Świeciu [zdjęcia]

2026-05-25, 14:22 Marcin Doliński/KB

Historyczny bieg po zabytkach w Świeciu/fot. Marcin Doliński

Odwiedzili 10 ciekawych miejsc, odpowiedzieli na kilkadziesiąt pytań i przeszli kilka kilometrów. Tak wyglądał historyczny bieg po zabytkach w Świeciu. Liczyła się nie tylko wiedza, ale i kondycja.

- Zaprosiliśmy do udziału w grze terenowej, takiej dosyć dosyć intensywnej, skupionej przede wszystkim na poznawaniu lokalnej historii, na odkrywaniu miejsc i wyszukiwaniu informacji, które mogą pomóc właśnie w wygraniu tej gry terenowej. Było 10 punktów kontrolnych - mówił Tomasz Pasiek, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej.





Co ważne: wydarzenie nie było wyścigiem . W pierwszej kolejności liczył się liczba poprawnie rozwiązanych zadań, a następnie czas ich rozwiązania. Uczestników biegu obowiązywał bezwzględny zakaz używania urządzeń elektronicznych, które mogłyby pomóc w rozwiązywaniu zadań. Każda drużyna otrzyma mapkę punktów kontrolnych , które należy odwiedzić.

