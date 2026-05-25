Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK! Ogłosił to wicemarszałek

2026-05-25, 10:38 Michał Słobodzian/KB

Gala Grand PiK 2026. Fot. I. Sanger

Przed rokiem reportaż Michała Słobodziana „Plan B” wygrał Konkurs Grand PiK. Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski zapewnił wówczas, że zrobi wszystko, aby historia ta miała swój dobry dalszy ciąg. I tak się stało. Podczas gali wieńczącej Konkurs Grand PiK 2026 wicemarszałek ogłosił, że umowa na budowę domu dla osób z autyzmem została podpisana.

- Przejęła mnie ta historia i obiecałem państwu wtedy, na tej scenie, że sprawę spróbuję zbadać, przeanalizować i może pomóc - mówił Zbigniew Ostrowski. - Chcę państwu powiedzieć, że podpisałem umowę z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego na budowę tego domu. Ten dom powstaje. Ta historia jest dla państwa, kiedy macie wątpliwości, czy to, co robicie w życiu, kiedy uprawiacie zawód twórcy radiowego, ma sens. Odpowiadam wam: tak, to ma sens.





10 milionów złotych to część potrzebnej kwoty, wciąż otwarte pozostaje sfinansowanie wkładu własnego do projektu. P aństwo Mendelewscy prowadzą zbiórkę . Link do zbiórki: TUTAJ









Reportaż Michała Słobodziana pt. „Plan B” otrzymał drugą nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Audionomia Award”.

Zwyciężył w konkursie „Po prostu człowiek” organizowanym przez Polskie Radio Zachód oraz w konkursie Grand PiK organizowanym przez naszą rozgłośnię.

To przejmująca opowieść o rodzicach 45-letniej Pauliny z Torunia, którzy chcą zbudować pierwszy w regionie dom dla niesamodzielnych dorosłych osób w spektrum autyzmu.

To także opowieść o walce o godność, w sytuacji kiedy codzienność staje się „piekłem”.





