Drogowy paraliż we wschodnim Toruniu. Zamknięto kluczowy tunel i zmieniono trasy tramwajów

2026-05-25, 09:16 MK

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym i gigantyczne korki dotknęły kierowców podróżujących w rejonie Placu Daszyńskiego w Toruniu. Aż do 3 czerwca trwa tam kompleksowy remont przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulic Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie. Drogowcy całkowicie zamknęli kluczowy tunel prowadzący z mostu drogowego im. gen. Zawackiej, co wymusiło wprowadzenie skomplikowanych objazdów i sporych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zamknięte pasy ruchu i odcięty dojazd

Modernizacja infrastruktury torowej w poniedziałek od rana sparaliżowała jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście. Wykonawca prac musiał całkowicie zamknąć wylot ulicy Wschodniej w kierunku ulicy Marii Skłodowskiej-Curie dla wszystkich samochodów osobowych oraz tramwajów, pozostawiając przejazd wyłącznie dla autobusów miejskich.





Wyłączono z użytkowania tunel prowadzący od strony Łodzi, a także pasy do skrętów z ulicy Kościuszki oraz Olsztyńskiej. Jadący ulicą Piotra Curie mogą z kolei skręcić we Wschodnią tylko w prawo, co dodatkowo komplikuje codzienne poruszanie się po tej części miasta.





Ruch na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na wprost odbywa się na szczęście bez większych zakłóceń, jednak zmotoryzowani muszą uważnie śledzić żółte tablice informacyjne.

Gdzie wyznaczono objazdy dla kierowców?



Aby zminimalizować skutki drogowego zamieszania, zarządca drogi wyznaczył trasy alternatywne dla tranzytu i ruchu lokalnego. Zmierzający od strony Łodzi w kierunku Gdańska muszą kierować się Trasą Wschodnią, a następnie Szosą Lubicką, Olsztyńską i Trasą Prezydenta Raczkiewicza aż do ulicy Grudziądzkiej.





W odwrotnym kierunku ruch poprowadzono analogicznym korytarzem. Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wystosowali również ważny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego.





- W trakcie prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności o zwracanie uwagi na pieszych poruszających się w rejonie robót, ponieważ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu jest wyłączona – podkreślają urzędnicy odpowiedzialni za przebieg inwestycji.

Rewolucja w rozkładach jazdy tramwajów



Remont torowiska oznacza konieczność przesiadek dla pasażerów korzystających z usług transportu publicznego. Tramwaje linii numer dwa i cztery zostały skierowane na skrócone trasy, kończąc swój bieg na przystanku Wały generała Sikorskiego. Z kolei popularna „siódemka” dojeżdża obecnie tylko do przystanku Odrodzenia.





W miejscach wyłączonych z obsługi tramwajowej pojawiła się zastępcza linia autobusowa ZT4, której przystanki zlokalizowano w rejonie dawnych pasów skrętnych przy ulicy Wschodniej oraz Olsztyńskiej.





Zmieniona organizacja ruchu potrwa jeszcze ponad tydzień (do 3 czerwca), dlatego mieszkańcy Torunia muszą uzbroić się w cierpliwość i planować swoje podróże z odpowiednim wyprzedzeniem.