Drogowy paraliż we wschodnim Toruniu. Zamknięto kluczowy tunel i zmieniono trasy tramwajów

2026-05-25, 09:16  MK
Do 3 czerwca potrwa kompleksowy remont przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulic Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu / fot. M. Luda

Do 3 czerwca potrwa kompleksowy remont przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulic Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie w Toruniu / fot. M. Luda

W związku z remontem przejazdu drogowo-torowego w obrębie skrzyżowania ul. Wschodniej i M. Skłodowskiej - Curie, zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie i na drogach dojazdowych / fot. UMT 2025, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY NC 4.0

W związku z remontem przejazdu drogowo-torowego w obrębie skrzyżowania ul. Wschodniej i M. Skłodowskiej - Curie, zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie i na drogach dojazdowych / fot. UMT 2025, autor: Marcin Centkowski, licencja: CC BY NC 4.0

Poważne utrudnienia w ruchu drogowym i gigantyczne korki dotknęły kierowców podróżujących w rejonie Placu Daszyńskiego w Toruniu. Aż do 3 czerwca trwa tam kompleksowy remont przejazdu drogowo-torowego na skrzyżowaniu ulic Wschodniej i Marii Skłodowskiej-Curie. Drogowcy całkowicie zamknęli kluczowy tunel prowadzący z mostu drogowego im. gen. Zawackiej, co wymusiło wprowadzenie skomplikowanych objazdów i sporych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zamknięte pasy ruchu i odcięty dojazd
Modernizacja infrastruktury torowej w poniedziałek od rana sparaliżowała jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w mieście. Wykonawca prac musiał całkowicie zamknąć wylot ulicy Wschodniej w kierunku ulicy Marii Skłodowskiej-Curie dla wszystkich samochodów osobowych oraz tramwajów, pozostawiając przejazd wyłącznie dla autobusów miejskich.

Wyłączono z użytkowania tunel prowadzący od strony Łodzi, a także pasy do skrętów z ulicy Kościuszki oraz Olsztyńskiej. Jadący ulicą Piotra Curie mogą z kolei skręcić we Wschodnią tylko w prawo, co dodatkowo komplikuje codzienne poruszanie się po tej części miasta.

Ruch na ulicy Marii Skłodowskiej-Curie na wprost odbywa się na szczęście bez większych zakłóceń, jednak zmotoryzowani muszą uważnie śledzić żółte tablice informacyjne.

Gdzie wyznaczono objazdy dla kierowców?
Aby zminimalizować skutki drogowego zamieszania, zarządca drogi wyznaczył trasy alternatywne dla tranzytu i ruchu lokalnego. Zmierzający od strony Łodzi w kierunku Gdańska muszą kierować się Trasą Wschodnią, a następnie Szosą Lubicką, Olsztyńską i Trasą Prezydenta Raczkiewicza aż do ulicy Grudziądzkiej.

W odwrotnym kierunku ruch poprowadzono analogicznym korytarzem. Przedstawiciele Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu wystosowali również ważny apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego.

- W trakcie prac prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności o zwracanie uwagi na pieszych poruszających się w rejonie robót, ponieważ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu jest wyłączona – podkreślają urzędnicy odpowiedzialni za przebieg inwestycji.

Rewolucja w rozkładach jazdy tramwajów
Remont torowiska oznacza konieczność przesiadek dla pasażerów korzystających z usług transportu publicznego. Tramwaje linii numer dwa i cztery zostały skierowane na skrócone trasy, kończąc swój bieg na przystanku Wały generała Sikorskiego. Z kolei popularna „siódemka” dojeżdża obecnie tylko do przystanku Odrodzenia.

W miejscach wyłączonych z obsługi tramwajowej pojawiła się zastępcza linia autobusowa ZT4, której przystanki zlokalizowano w rejonie dawnych pasów skrętnych przy ulicy Wschodniej oraz Olsztyńskiej.

Zmieniona organizacja ruchu potrwa jeszcze ponad tydzień (do 3 czerwca), dlatego mieszkańcy Torunia muszą uzbroić się w cierpliwość i planować swoje podróże z odpowiednim wyprzedzeniem.

Toruń
Projektowane trasy objazdów na czas prowadzenia robót / mat. MZK Toruń mat. MZK Toruń Schemat komunikacji zastępczej w czsie prac torowych na skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej Curie / Wschodnia w dniach 25.05 - 03.06.2026 fot. M. Luda

Region

Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK Ogłosił to wicemarszałek

Powstaje dom dla bohaterów reportażu dziennikarza PR PiK! Ogłosił to wicemarszałek

2026-05-25, 10:38
Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

Samochód uderzył w przystanek w Kiełpinach. Ucierpiała 71-letnia piesza [zdjęcia]

2026-05-25, 09:20
Rośnie bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy dołączyli do statystyk [Rozmowa Dnia]

Rośnie bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy dołączyli do statystyk [„Rozmowa Dnia"]

2026-05-25, 09:02
Pojazd ProNatury zahaczył o znak, paliwo się wylało. Utrudnienia na Al. Mickiewicza AKTUALIZACJA [zdjęcia]

Pojazd ProNatury zahaczył o znak, paliwo się wylało. Utrudnienia na Al. Mickiewicza AKTUALIZACJA [zdjęcia]

2026-05-25, 08:06
Na trasie BydgoszczGdynia pociągi będą jeździły szybciej. Zamontowano ogromny rozjazd kolejowy

Na trasie Bydgoszcz–Gdynia pociągi będą jeździły szybciej. Zamontowano ogromny rozjazd kolejowy

2026-05-25, 06:50
Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wyniki

Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wyniki

2026-05-24, 22:26
Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

2026-05-24, 22:00
Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowało się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowało się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

2026-05-24, 20:16
Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego

Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego

2026-05-24, 18:51

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę