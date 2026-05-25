Rośnie bezrobocie w Kujawsko-Pomorskiem. Rolnicy dołączyli do statystyk [„Rozmowa Dnia"]

2026-05-25, 09:02 Maciej Wilkowski

Małgorzata Baranowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej/fot. Marek Ledwosiński

Skąd się biorą duże dysproporcje w skali bezrobocia w Kujawsko-Pomorskiem? W jakich zawodach warto się kształcić? O tym mówiła w „Rozmowie Dnia" PR PiK Małgorzata Baranowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkanie prowadził Maciej Wilkowski.

Poziom bezrobocia na Pomorzu i Kujawach to 8,3%, czyli około 2 proc. więcej niż średnia krajowa. W ostatnich miesiącach widoczny był wzrost liczby osób bez pracy. Z czego to wynika? Na to pytanie odpowiadała w „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK Małgorzata Baranowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej zdaniem przyczyn jest kilka.



- Na te liczby wpłynęła na pewno nowa ustawa, którą wprowadziliśmy 1 czerwca w zeszłym roku. Tym dokumentem rozszerzyliśmy grupę osób, które mogą być zarejestrowane w urzędach pracy. Wcześniej na przykład rolnicy nie mogli się rejestrować. Teraz osoba, która posiada więcej niż dwa hektary ziemi może być zarejestrowana jako bezrobotna i szukać zatrudnienia właśnie za pośrednictwem urzędów pracy - mówiła Małgorzata Baranowska.



