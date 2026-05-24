Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz pozostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wyniki

2026-05-24, 22:26 Radosław Jagieła / TB

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/fot. Krystian Makowski/Archiwum

Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

W przypadku Ciechocinka było to dokładnie 2.123 osoby. Do odwołania burmistrza potrzebne było więcej niż 50 procent głosów oddanych na TAK.



Podczas niedzielnego referendum we wszystkich komisjach wyborczych wydano 2.095 kart do głosowania. Referendum jest zatem nieważne.



Przypomnijmy, że burmistrz Ciechocinka przed referendum zachęcał do zbojkotowania głosowania. „Czasem największym sprzeciwem nie jest postawienie krzyżyka, ale odmowa udziału w grze” - napisał włodarz w mediach społecznościowych.