Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz Jarosław Jucewicz pozostaje na stanowisku. Mamy oficjalne wyniki

2026-05-24, 22:26  Radosław Jagieła / TB
Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/fot. Krystian Makowski/Archiwum

Burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz/fot. Krystian Makowski/Archiwum

Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku.

W przypadku Ciechocinka było to dokładnie 2.123 osoby. Do odwołania burmistrza potrzebne było więcej niż 50 procent głosów oddanych na TAK.

Podczas niedzielnego referendum we wszystkich komisjach wyborczych wydano 2.095 kart do głosowania. Referendum jest zatem nieważne.

Przypomnijmy, że burmistrz Ciechocinka przed referendum zachęcał do zbojkotowania głosowania. „Czasem największym sprzeciwem nie jest postawienie krzyżyka, ale odmowa udziału w grze” - napisał włodarz w mediach społecznościowych.

Region

Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

2026-05-24, 22:00
Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowało się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

Ponad 40 organizacji pozarządowych prezentowało się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy

2026-05-24, 20:16
Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego

Bydgoszcz. Swoje święto obchodzili przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego

2026-05-24, 18:51
Tak w Toruniu uratowano malutkie kaczki. Akcja wymagała użycia... holownika samochodowego [zdjęcia]

Tak w Toruniu uratowano malutkie kaczki. Akcja wymagała użycia... holownika samochodowego [zdjęcia]

2026-05-24, 18:25
Tutaj nie wolno Wojsko ostrzega przed wstępem na teren poligonu w Toruniu

Tutaj nie wolno! Wojsko ostrzega przed wstępem na teren poligonu w Toruniu

2026-05-24, 16:58
Śmiertelny wypadek na trasie Toruń - Lipno. Wśród poszkodowanych pięcioro dzieci [AKTUALIZACJA]

Śmiertelny wypadek na trasie Toruń - Lipno. Wśród poszkodowanych pięcioro dzieci [AKTUALIZACJA]

2026-05-24, 16:18
Tragedia we Włocławku. Nie żyje 17-latek. Prawdopodobnie został porażony prądem

Tragedia we Włocławku. Nie żyje 17-latek. Prawdopodobnie został porażony prądem

2026-05-24, 15:15
Ależ to była rywalizacja Wyścigi rowerowe dla dzieci na Motoarenie w Toruniu

Ależ to była rywalizacja! Wyścigi rowerowe dla dzieci na Motoarenie w Toruniu

2026-05-24, 15:01
Mieszkańcy Ciechocinka decydują o przyszłości burmistrza

Mieszkańcy Ciechocinka decydują o przyszłości burmistrza

2026-05-24, 11:29

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę