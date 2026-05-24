Tak w Toruniu uratowano malutkie kaczki. Akcja wymagała użycia... holownika samochodowego [zdjęcia]

Tak wyglądała akcja ratowania małych kaczek. / Fot. Patrol Eko Toruń

Zaniepokojona kacza mama, przechadzająca się po parkingu przy placu ZNP w Toruniu, wzbudziła czujność przechodniów. Zaalarmowano Straż Miejską.

Patrol Eko po dotarciu na miejscu zabezpieczył kaczkę i jedno z jej kaczątek. Okazało się, że reszta jej dzieci utknęła w studzience kanalizycyjnej, skąd dochodziło bezustanne kacze nawoływanie.



- Z uwagi na brak obecności właściciela samochodu, na miejsce wezwany został holownik, dzięki któremu mogliśmy dostać się do włazu studzienki - informują strażnicy. - Po chwili maluchy trafiły pod opiekę swojej mamy.