Śmiertelny wypadek na trasie Toruń - Lipno. Utrudnienie na DK 10

Trasa jest nieprzejezdna. Wyznaczony został objazd w kierunku Lipna i Warszawy przez Brzozówkę do Dobrzejewic.

Jak udało się dowiedzieć Polskiem Radiu PiK - w wypadku śmierć poniosła 40-letnia kobieta. Siedem osób jest poszkodowanych - w tym pięcioro dzieci.