Ależ to była rywalizacja! Wyścigi rowerowe dla dzieci na Motoarenie w Toruniu

2026-05-24, 15:01 Michał Zaręba / TB

Rywalizacja odbywała się na toruńskiej żużlowej Motoarenie. / Fot. Michał Zaręba

Niedawno nauczyli się chodzić, a już wsiadają na rower. Młodzi jeźdźcy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych.

Swoją taktykę na wygranie wyścigu planowali już w domu, razem ze swoimi opiekunami.



- Jedziemy szeroko, a potem ścinamy aż do kredy. I taką pozycję trzymamy aż do końca - zdradza tata Igora.



Dla młodych zawodników przygotowano dystanse od 50 do 318 metrów.



- Można dotknąć tego toru żużlowego, można wystartować spod taśmy. Jest adrenalina i emocje, ale przede wszystkim dobrze się bawimy - mówi Marcin Wiśniewski ze Stowarzyszenia GO Sport. - Pokazujemy, że sport ma różne oblicza.

Relacja Michała Zaręby