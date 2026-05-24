Mieszkańcy Ciechocinku decydują o przyszłości burmistrza

Radosław Jagieła / TB

Czy Jarosław Jucewicz - zostanie odwołany ze stanowiska? O tym dzisiaj w referendum zadecydują mieszkańcy uzdrowiskowego kurortu.

Od godz. 7 głos można oddać w siedmiu komisjach: w Przedszkolu Samorządowym nr 2 (przy ulicy Wierzbowej), Żłobku Samorządowym Bajeczka (przy ulicy Widok), Szkole Podstawowej nr 1 (przy ulicy Kopernika), Miejskim Centrum Kultury (przy ulicy Żelaznej) i Szkole Podstawowej nr 3 (przy ulicy Wojska Polskiego).



Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział 3/5 mieszkańców, którzy uczestniczyli w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku. W przypadku Ciechocinka to dokładnie 2 123 osoby. Do odwołania burmistrza potrzebne jest więcej niż 50 procent głosów oddanych na TAK.



