Ponad 400 kilometrów za nim, 10 milionów już zebrane na szczytny cel. Łatwogang dotarł rowerem do naszego regionu

2026-05-23, 23:04  Michał Zaręba/BN
Łatwogang dotarł do naszego województwa. Jedzie rowerem przez całą Polskę i zbiera pieniądze na leczenie Maksa/fot. screen latwogang/YouTube

Łatwogang jest już w naszym województwie. W gminie Chodecz pozdrawiali go mieszkańcy i życzyli mu powodzenia na dalszej trasie.

Youtuber przejechał już ponad 400 kilometrów na rowerze. Postawił sobie za cel dotarcie z Zakopanego do Gdańska. Jednak najważniejsze jest to, że Łatwogang aktualnie prowadzi zbiórkę na leczenie małego, 8-letniego Maksa, który cierpi na dystrofię mięśniową.

Kiedy Łatwogang dojechał do granicy naszego województwa, na koncie już miał uzbierane ponad 10 milionów złotych z zakładanych 12 milionów.

Podroż Łatwoganga można śledzić na kanale YouTube.

Z kolei zbiórkę na rzecz Maksa można wesprzeć.

Łatwogang jest pozdrawiany przez mieszkańców naszego regionu

