Zderzenie pociągu towarowego i samochodu niedaleko Golubia-Dobrzynia. O włos od tragedii

2026-05-23, 20:23 Sława Skibińska-Dmitruk/BN

W sobotę, po godz. 18 samochód osobowy wjechał w bok lokomotywy pociągu towarowego w Martyńcu, niedaleko Golubia-Dobrzynia. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym.

Jak dowiedziało się PR PiK, osobówka przejeżdżała przez torowisko w momencie, gdy jechał skład relacji Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Po zdarzeniu kierowca wyszedł z samochodu i sam zadzwonił na 112. Jak informuje policja - był trzeźwy. Dlaczego wjechał w skład? Na razie nie wiadomo.



W aucie znajdowali się jedynie kierowca i pasażer. Policja ustala okoliczności zdarzenia.