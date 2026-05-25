Na trasie Bydgoszcz–Gdynia pociągi będą jeździły szybciej. Zamontowano ogromny rozjazd kolejowy
Na modernizowanej linii kolejowej nr 201 między Bydgoszczą a Gdynią zamontowano jeden z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie rozjazdów kolejowych w Polsce. Chodzi o element torów umożliwiający pociągom zmianę trasy jazdy.
Dzięki niemu pociągi będą mogły jeździć szybciej i sprawniej – nawet do 140 km/h!
Cała operacja odbyła się nocą. Do montażu użyto specjalnego dźwigu kolejowego o udźwigu 150 ton.
Modernizacja linii nr 201 to ważna inwestycja także dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Trasa Bydgoszcz–Gdynia ma zyskać drugi tor i sieć trakcyjną. To oznacza szybsze podróże, lepsze połączenia i większy komfort dla pasażerów.
Zmiany mają też pomóc w transporcie towarów do Portu Gdynia.
