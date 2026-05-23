Pielęgniarka a opiekun medyczny - nie mają tych samych obowiązków! W Bydgoszczy odbyła się konferencja

2026-05-23, 21:50  Monika Siwak/BN
Konferencja pielęgniarek i opiekunów medycznych w Bydgoszczy/fot. Monika Siwak

By jasno określić podział obowiązków między pielęgniarką a opiekunem medycznym - temu m.in. poświęcona była konferencja w Bydgoszczy. Starszych ludzi przybywa, więc przedstawiciele obu profesji mają coraz więcej pracy i wyzwań.

- Opiekun medyczny jest osobą, która w dużym stopniu pomaga pielęgniarce w zakresie różnych czynności, głównie pielęgnacyjnych - mówi współorganizatorka spotkania Magdalena Tomczak. - Coraz bardziej służy też pomocą, jeśli chodzi o aktywizację pacjenta, który jest po operacji, jest w okresie rekonwalescencji - dodaje. Warto pamiętać, że opiekun medyczny, w przeciwieństwie do pielęgniarki nie może jednak zrobić zastrzyku.

Co jest szczególnie trudne w opiece nad starszym człowiekiem? - Demencja - przyznaje Justyna Brzykcy. - Przykładowo przychodzi rodzina, a pacjent mówi, że nie dostał jedzenia, mimo że dostał. Zawsze z tego wybrnę, wytłumaczę, jak to wyglądało i po chwili pacjent stwierdza, że faktycznie dostał jedzenie - dodaje.

W trakcie konferencji odbył się m.in. sąd nad przypadkiem błędu - opiekun sam podnosi pacjenta po endoplastyce biodra, nie wiedząc czy podano leki, a pacjent, który zgodził się na pionizację mówi rodzinie, że tego nie chciał i go bolało.

Relacja Moniki Siwak

Ponad 400 kilometrów za nim, 10 milionów już zebrane na szczytny cel. Łatwogang dotarł rowerem do naszego regionu

