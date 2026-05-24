Slalom na rowerze z czasów dzieciństwa rodziców oraz pływanie Brdą. Ogólnopolski Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

2026-05-24, 22:00  Monika Siwak/BN
Dzieci musiały m.in. pokonać slalom na rowerze, którym w dzieciństwie jeździli ich rodzice/fot. Monika Siwak

Przejechać slalomem na rowerze z czasów dzieciństwa swoich rodziców, odpowiedzieć na pytania o zabytkach i popływać sobie Brdą mogą uczestnicy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.

Konkurencje rozgrywane są w III LO w Bydgoszczy. Są trzy drużyny ze szkół średnich i cztery ze szkół podstawowych.

Uczestnicy rywalizują w następujących konkurencjach. - Marsze na orientacje, marsze sprawnościowe, rozbijanie namiotu, rozpoznawanie grzybów, obrazów znanych polskich malarzy i rowerowy tor przeszkód. Zawody odbywają się na składakach Wigry - mówi Leszek Umiński, szef PTTK Szlak Brdy organizującego turniej.

- Zawodnik na składaku pokonuje slalom rowerowy, tam jest przejazd pod tyczką, jazda ósemką, rzuca piłką do kosza, przejeżdża między tyczkami - informuje Paweł Ciereszko, nauczyciel w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. - Jazda musi być sprawnościowa, nie za szybko, z wykorzystaniem hamulca nożnego - dodaje.

Uczestnicy zwiedzili m.in. Muzeum Kanału Bydgoskiego i Muzeum Leona Wyczółkowskiego. Na koniec dnia było ognisko. Z kolei w programie na niedzielę spływ kajakowy przez całe miasto i wręczenie nagród dwóm najlepszym drużynom.

Czterodniowe finały odbędą się w czerwcu w Zamrzenicy w Borach Tucholskich.

Relacja Moniki Siwak

