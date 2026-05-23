II Rajd o Puchar Starosty Nakielskiego. „Pracujemy nad promocją bezpiecznej jazdy i wizerunkiem motocyklisty”

2026-05-23, 20:44 Monika Siwak/BN

Od lewej: Wiceprezes Klubu Rezerwy Nadnoteckie Sokoły Grzegorz Trudziński i komendant policji w Nakle Jan Poźniak/fot. Monika Siwak

31 osób uczestniczyło w II Rajdzie o Puchar Starosty Nakielskiego. Policjanci, żołnierze, strażacy i inni cywilni chętni motocykliści przemierzyli w sumie 50 kilometrów.

Oprócz jazdy, trzeba było wykazać się też innymi umiejętnościami, m.in. trafić częścią od motocykla w środek opony i udzielić pierwszej pomocy. Z nakielskiej przystani uczestnicy jechali przez Kcynię i Samostrzel.



- Pracujemy razem nad promocją bezpiecznej jazdy i wizerunkiem motocyklisty - mówią wiceprezes Klubu Rezerwy Nadnoteckie Sokoły Grzegorz Trudziński i komendant policji w Nakle Jan Poźniak. - Mamy po drodze punkty, gdzie jest między innymi sprawnościowa jazda motocyklem, quiz historyczny i strzelanie. Trzeba pojechać powoli i precyzyjnie, zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ponieważ może być niespodzianka - informowali.

