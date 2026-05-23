Park kieszonkowy poświęcony Małgorzacie Iwanowskiej-Ludwińskiej otwarto w Toruniu [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 18:55 Michał Zaręba/BN

Prezydent Torunia Paweł Gulewski obecny na otwarciu parku/fot. Michał Zaręba

Na Chełmińskim Przedmieściu w Toruniu uroczyście otwarto park kieszonkowy. Jest on poświęcony Małgorzacie Iwanowskiej-Ludwińskiej, artystce i społeczniczce związanej z tą częścią miasta.

Park ma być też miejscem odpoczynku i spotkań mieszkańców. W przestrzeni pojawiły się nowe nasadzenia, ławki oraz elementy nawiązujące do dawnego charakteru tego miejsca.



- Jest to serce Chełmionki, nie tylko dlatego, że jest to cudowny park, ale jest to miejsce, gdzie możemy wspominać Małgosię, zapoznawać się z jej twórczością - mówi Justyna Kardasz, prezes Stowarzyszenia „Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam”. - Poza tym ta okolica tutaj, górka i rakarnia, to jest serce historycznej Chełmionki - dodaje.



- Cała ta uroczystość i przede wszystkim to, co zostaje po tej uroczystości, czyli cały ten park, jest chyba najlepszym możliwym chełmionkowym upamiętnieniem mamy - mówi Daniel Ludwiński, syn Małgorzaty Iwanowskiej-Ludwińskiej. - Jest pięknie, jest zielono, są prace i tablica, która o mamie opowiada - dodaje.



Inicjatywa została zrealizowana przy współpracy miasta i lokalnych społeczników. Małgorzata Iwanowska-Ludwińska w 2014 obchodziła jubileusz 40-lecia pracy twórczej, za którą otrzymała statuetkę Srebrnego Anioła. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 15 sierpnia 2020 w Toruniu.



Uczestnicy sobotnich wydarzeń zakopali kapsułę pamięci, w której schowano m.in. kredki pastelowe artystki.