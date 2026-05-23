„Miej serce do biegania” - wyjątkowy bieg w Inowrocławiu. Wystartowali wraz z osobami na wózkach

2026-05-23, 17:59

W Inowrocławiu kilkunastu biegaczy ruszyło do biegu, pchając wózek z osobami z niepełnosprawnością. W ramach akcji „Miej serce do biegania” pokonali pięć kilometrów.

Emocji i wzruszeń na stadionie miejskim nie brakowało. - Jest w tym jakiś cel, można rozładować stres związany z chorobą dziecka - usłyszał nasz reporter.



Biegł również sam prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. - Miałem takiego partnera, że musiałem go gonić, praktycznie całą drogę sam jechał - przyznał. - Już drugi raz biegłem z prezydentem i było bardzo dobrze - powiedział Kacper, który ruszył u boku włodarza miasta.



Była to już siódma edycja tego biegu.