Wojewódzki finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Grudziądzu [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 17:01 Marcin Doliński/BN

Wojewódzki finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Rozwiązują testy, pokonują tor przeszkód i udzielają pierwszej pomocy. W Grudziądzu odbył się Wojewódzki finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

- Były testy z wiedzy, potem testy skrzyżowań oraz testy sprawnościowe w miasteczku ruchu drogowego. Jest też tor przeszkód - mówi kom. Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.



Uczestnicy nie mają wątpliwości, że umiejętności, których się uczą, przydadzą się w życiu codziennym. Wiedzą, że podczas jazdy rowerem trzeba nosić kask na głowie. - Wolę, żeby się ze mnie śmiali, że jeżdżę w kasku niż żeby się ze mnie śmiali, że leżę w szpitalu - mówi jeden z nich.



Najlepsi uczniowie będą reprezentować nasz region w finale ogólnopolskim w Koronowie w czerwcu.