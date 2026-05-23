Mamy dzieci z niepełnosprawnościami robiły się „na bóstwo”, a ich dzieci bawiły się w sali obok. Akcja z okazji Dnia Matki

2026-05-23, 14:43 Bartosz Nawrocki

„Zawsze Piękna” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu/fot. Bartosz Nawrocki

Fryzjer, kosmetyczka, masażyści - z ich usług skorzystały w piątek mamy osób z niepełnosprawnościami. W Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Fundacja Mokkka po raz kolejny zorganizowała akcję pt. „Zawsze Piękna”.

- Mamy zaczynają od strefy masaży - masaże ciała, twarzy - przechodzą przez makijaż, fryzury, a na końcu, jak już są gotowe, jest sesja zdjęciowa - mówiła Kamila Górniak, prezes Fundacji Mokkka.



W tym czasie ich dzieci bawiły się, grały i malowały pod okiem specjalnych opiekunów. - Jest dużo zabawek animacyjnych - informowała Magdalena Talar ze Stowarzyszenia Twórców Sztuki „Współ.gra”. - Mamy linę, chustę klanza, klocki magnetyczne czy plastyczne rzeczy, żeby można było malować, rysować, kolorować, przyklejać i wycinać - dodała



Wydarzenie odbyło się przy okazji nadchodzącego Dnia Matki, który przypada w najbliższy wtorek. Więcej w relacji poniżej.