Nauka samoobrony we Włocławku na zakończenie konferencji naukowej o bezpieczeństwie [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 16:03 Radosław Jagieła/BN

Nauka samoobrony we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Warsztaty samoobrony były jednym z elementów zakończonej w piątek konferencji naukowej o bezpieczeństwie na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Uczniowie szkół średnich mieli okazję poznać właściwe reakcje w przypadku ataku napastnika.

Na co wtedy należy zwrócić uwagę? - Szczególnie na to, jak zachowuje się napastnik - wyjaśnia Krzysztof Urbański, funkcjonariusz włocławskiej straży miejskiej oraz międzynarodowy instruktor sztuk walki. - Po drugie musimy też patrzeć na osoby będące obok nas, bo niechcąco mogą nam przeszkodzić w obezwładnieniu napastnika. Poza tym komunikacja, zwrócenie uwagi na elementy, jak to, czy napastnik jest agresywny tylko wobec nas, czy również wobec innych uczestników. Sprawdźmy, czy mamy możliwość użycia innych przedmiotów do obrony - dodaje.



Poza szkoleniami z samoobrony, uczniowie zapoznali się też z najważniejszymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Więcej w materiale Radosława Jagieły poniżej.