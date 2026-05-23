Mechanik z Bydgoszczy Eugeniusz Jasiniecki z najwyższym rzemieślniczym odznaczeniem - szablą Kilińskiego

2026-05-23, 13:25  Monika Siwak/BN
Eugeniusz Jasiniecki/fot. Monika Siwak

Eugeniusz Jasiniecki/fot. Monika Siwak

Szabla Kilińskiego w rękach Eugeniusza Jasinieckiego - starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Metalowej i Motoryzacyjnej w Bydgoszczy. Najwyższe odznaczenie rzemieślnicze wręczono w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w mieście nad Brdą.

Eugeniusz Jasiniecki od lat działa w Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Podkreśla, że kluczem do sukcesu w zawodzie jest uczciwość. Martwi się jednak kto nam będzie naprawiał samochody. - Młodzież jest tak wychowana, że lepiej im pracować u kogoś niż u siebie. Chcą dużo zarabiać, a mało robić - mówi. - Wyszkoliłem 45 mechaników, spośród nich tylko pięciu zostało w zawodzie - dodaje.

W piątek wręczono także Złote Medale im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Wyróżniony został członek zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marek Gawroński, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu Adam Pokojski i podstarszy Cechu w Żninie Jan Rosołowski.

Władze Izby podpisały też porozumienie ze Stowarzyszeniem Dekarzy, by promować ten niebezpieczny, ale dobrze płatny i również bardzo potrzebny zawód.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz

Region

Miej serce do biegania - wyjątkowy bieg w Inowrocławiu. Wystartowali wraz z osobami na wózkach

„Miej serce do biegania” - wyjątkowy bieg w Inowrocławiu. Wystartowali wraz z osobami na wózkach

2026-05-23, 17:59
Wojewódzki finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Grudziądzu [zdjęcia i wideo]

Wojewódzki finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Grudziądzu [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 17:01
Nauka samoobrony we Włocławku na zakończenie konferencji naukowej o bezpieczeństwie [zdjęcia i wideo]

Nauka samoobrony we Włocławku na zakończenie konferencji naukowej o bezpieczeństwie [zdjęcia i wideo]

2026-05-23, 16:03
Mamy dzieci z niepełnosprawnościami robiły się na bóstwo, a ich dzieci bawiły się w sali obok. Akcja z okazji Dnia Matki

Mamy dzieci z niepełnosprawnościami robiły się „na bóstwo”, a ich dzieci bawiły się w sali obok. Akcja z okazji Dnia Matki

2026-05-23, 14:43
Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

2026-05-23, 12:11
Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

2026-05-23, 11:00
Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

2026-05-23, 09:18
Aktywne przedszkolaki we Włocławku. Mózg dziecka rozwija się w ruchu [zdjęcia, wideo]

Aktywne przedszkolaki we Włocławku. „Mózg dziecka rozwija się w ruchu" [zdjęcia, wideo]

2026-05-22, 21:34
Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

2026-05-22, 20:23

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę