Mechanik z Bydgoszczy Eugeniusz Jasiniecki z najwyższym rzemieślniczym odznaczeniem - szablą Kilińskiego

2026-05-23, 13:25 Monika Siwak/BN

Eugeniusz Jasiniecki/fot. Monika Siwak

Szabla Kilińskiego w rękach Eugeniusza Jasinieckiego - starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców Branży Metalowej i Motoryzacyjnej w Bydgoszczy. Najwyższe odznaczenie rzemieślnicze wręczono w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w mieście nad Brdą.

Eugeniusz Jasiniecki od lat działa w Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo-Mistrzowskiej, w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Podkreśla, że kluczem do sukcesu w zawodzie jest uczciwość. Martwi się jednak kto nam będzie naprawiał samochody. - Młodzież jest tak wychowana, że lepiej im pracować u kogoś niż u siebie. Chcą dużo zarabiać, a mało robić - mówi. - Wyszkoliłem 45 mechaników, spośród nich tylko pięciu zostało w zawodzie - dodaje.



W piątek wręczono także Złote Medale im. Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Wyróżniony został członek zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Marek Gawroński, starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Toruniu Adam Pokojski i podstarszy Cechu w Żninie Jan Rosołowski.



Władze Izby podpisały też porozumienie ze Stowarzyszeniem Dekarzy, by promować ten niebezpieczny, ale dobrze płatny i również bardzo potrzebny zawód.