Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Prof. Marta Cartabia/fot. prywatne zasoby laureatki

Prof. Marta Cartabia, wybitna włoska prawniczka, reformatorka prawa i wykładowczyni akademicka, a w obecnej kadencji także przewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej) jest trzecią w historii tego wyróżnienia laureatką Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio, prestiżowego wyróżnienia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Tą nagrodą honorowane są postaci odnoszące się w działalności naukowej i twórczej do kluczowego dla naszej cywilizacji dialogu wiary i rozumu. Uroczysta gala, podczas której prof. Cartabia odbierze nagrodę, odbędzie się 1 czerwca w reprezentacyjnych wnętrzach Pałacu Dąmbskich w Toruniu.



Wyjątkowa kariera naukowa



Prof. Marta Cartabia skończyła prawo na Uniwersytecie Mediolańskim, doktoryzowała się w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, a w roku 2004 objęła profesurę na Uniwersytecie Mediolan-Bicocca. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, od 2011 roku zasiada we włoskim Sądzie Konstytucyjnym, gdzie w latach 2014-2019 była wiceprezesem, a w kolejnej kadencji prezesem. Jest współtwórczynią reformy włoskiego systemu prawa karnego i postępowania cywilnego. Opowiada się m.in. za wprowadzeniem rozwiązań alternatywnych dla kary pozbawienia wolności (m.in. areszt domowy, prace społeczne).



Proponowane przez nią rozwiązania prawne, zakorzenione w katolickiej nauce społecznej, są doceniane przez społeczność międzynarodową. Od 2021 roku pani Cartabia jest członkinią Komisji Weneckiej (która jest złożonym wyłącznie z wysokiej klasy ekspertów i cieszącym się ogromnym autorytetem organem Rady Europy), a w grudniu 2025 została wybrana jej przewodniczącą. Także w 2021 roku została członkiem zwyczajnym watykańskiej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.



Poprzedni laureaci nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego



Pierwszym (2024) laureatem Nagrody Fides et Ratio był arcybiskup metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich duchownych, charyzmatyczny duszpasterz, ceniony historyk mediewista specjalizujący się w historii Kościoła katolickiego. Rok później tę nagrodę otrzymał Joseph Halevi Horowitz Weiler, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel, badacz, wykładowca akademicki i autor książek.