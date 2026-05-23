Wybitna włoska prawniczka odbierze prestiżowe wyróżnienie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

2026-05-23, 12:11  BN
Prof. Marta Cartabia/fot. prywatne zasoby laureatki

Prof. Marta Cartabia/fot. prywatne zasoby laureatki

Prof. Marta Cartabia, wybitna włoska prawniczka, reformatorka prawa i wykładowczyni akademicka, a w obecnej kadencji także przewodnicząca Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej) jest trzecią w historii tego wyróżnienia laureatką Nagrody Mikołaja Kopernika Fides et Ratio, prestiżowego wyróżnienia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Tą nagrodą honorowane są postaci odnoszące się w działalności naukowej i twórczej do kluczowego dla naszej cywilizacji dialogu wiary i rozumu. Uroczysta gala, podczas której prof. Cartabia odbierze nagrodę, odbędzie się 1 czerwca w reprezentacyjnych wnętrzach Pałacu Dąmbskich w Toruniu.

Wyjątkowa kariera naukowa

Prof. Marta Cartabia skończyła prawo na Uniwersytecie Mediolańskim, doktoryzowała się w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, a w roku 2004 objęła profesurę na Uniwersytecie Mediolan-Bicocca. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, od 2011 roku zasiada we włoskim Sądzie Konstytucyjnym, gdzie w latach 2014-2019 była wiceprezesem, a w kolejnej kadencji prezesem. Jest współtwórczynią reformy włoskiego systemu prawa karnego i postępowania cywilnego. Opowiada się m.in. za wprowadzeniem rozwiązań alternatywnych dla kary pozbawienia wolności (m.in. areszt domowy, prace społeczne).

Proponowane przez nią rozwiązania prawne, zakorzenione w katolickiej nauce społecznej, są doceniane przez społeczność międzynarodową. Od 2021 roku pani Cartabia jest członkinią Komisji Weneckiej (która jest złożonym wyłącznie z wysokiej klasy ekspertów i cieszącym się ogromnym autorytetem organem Rady Europy), a w grudniu 2025 została wybrana jej przewodniczącą. Także w 2021 roku została członkiem zwyczajnym watykańskiej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Poprzedni laureaci nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego

Pierwszym (2024) laureatem Nagrody Fides et Ratio był arcybiskup metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich duchownych, charyzmatyczny duszpasterz, ceniony historyk mediewista specjalizujący się w historii Kościoła katolickiego. Rok później tę nagrodę otrzymał Joseph Halevi Horowitz Weiler, światowej klasy intelektualista, prawnik, myśliciel, badacz, wykładowca akademicki i autor książek.

Region

Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

Zmiana w samorządowym fotelu. Wójt złożył rezygnację w czasie swojej pierwszej kadencji

2026-05-23, 11:00
Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

Nowoczesny robot będzie operował pacjentów z chorobami kręgosłupa w szpitalu we Włocławku

2026-05-23, 09:18
Aktywne przedszkolaki we Włocławku. Mózg dziecka rozwija się w ruchu [zdjęcia, wideo]

Aktywne przedszkolaki we Włocławku. „Mózg dziecka rozwija się w ruchu" [zdjęcia, wideo]

2026-05-22, 21:34
Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

Marszałek Sejmu skomentował w Nakle zapowiedź wysłania do Polski dodatkowych wojsk USA

2026-05-22, 20:23
Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kruszynie mówił o wsparciu rodziców i seniorów

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Kruszynie mówił o wsparciu rodziców i seniorów

2026-05-22, 19:32
Wnioski od par jednopłciowych trafiają do urzędów stanu cywilnego, także w naszym regionie

Wnioski od par jednopłciowych trafiają do urzędów stanu cywilnego, także w naszym regionie

2026-05-22, 18:24
Pies ze złamaną łapą leżał tygodniami przy budzie, był na łańcuchu. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie

Pies ze złamaną łapą leżał tygodniami przy budzie, był na łańcuchu. Zapadł wyrok w bulwersującej sprawie

2026-05-22, 17:30
Setny implant ślimakowy wszczepiony w bydgoskim szpitalu. Pierwszy raz słyszałam bociana

Setny implant ślimakowy wszczepiony w bydgoskim szpitalu. „Pierwszy raz słyszałam bociana”

2026-05-22, 14:48
Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Do akcji poderwano dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec [AKTUALIZACJA]

Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Do akcji poderwano dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec [AKTUALIZACJA]

2026-05-22, 14:20

Najczęściej czytane

Archiwum

maj 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę